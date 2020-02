Door stormen vernielde gevel wordt hersteld: “Gelukkig binnen geen schade” Wouter Spillebeen

17 februari 2020

13u20 3 Zelzate Nadat stormen Ciara en Dennis twee zondagen op rij schade veroorzaakte aan een woning aan het Kastanjeplein in Zelzate, wordt de gevel maandag weer winddicht gemaakt. “Het is niet evident, want de hoogtewerker gaat in veiligheid door de wind.”

Vorige week kwam de tipgevel van de bejaardenwoning van het OCMW volledig los door de hevige rukwinden. Het dakgebinte werd volledig blootgesteld aan de elementen, dus de brandweer besloot om als tijdelijke oplossing een zeil over het gat te spannen en zo te vermijden dat de wind het hele dak zou vernielen. Maar de schade kon in de loop van vorige week nog niet hersteld worden. Storm Dennis rukte afgelopen zondag het zeil weer los.

“Gelukkig is er binnen geen schade”, zucht de bewoner. De tipgevel wordt maandag hersteld. “Het was niet evident”, zegt de reparateur. “Ik heb vorige week meer dan vijftig opdrachten gekregen voor herstellingen. Ik kan er maar één tegelijk doen natuurlijk. Na de vorige storm bleef het nog flink waaien en nu ook. Dat maakt het moeilijker, want mijn hoogtewerker stopt soms met werken. Hij gaat in veiligheid door de wind. Maar het komt in orde, tegen morgen (dinsdag, red.) zal alles hier gerepareerd zijn.”