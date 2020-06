Donderdag topoverleg over Katte Kermis-light Kristof Vereecke

08 juni 2020

15u45 0 Zelzate Nu de federale veiligheidsraad mogelijk het licht op groen zet voor lokale festiviteiten en dorpskermissen wordt ook op de Katte nagedacht over een Katte Kermis-light.

Zo staat komende donderdag een overleg op de agenda tussen de feestcommissie van De Katte, de gemeentelijke feestcommissie en het gemeentebestuur om te kijken of er geen alternatieve versie van Katte Kermis kan georganiseerd worden. Enkele maanden geleden lieten de organisatoren van Katte Kermis weten dit jaar niet te kermissen vanwege corona. Nu de situatie lijkt te verbeteren, wordt toch nagedacht over een light-editie. Hoe zo’n Katte Kermis-light er dan moet uitzien, is evenwel nog niet duidelijk. De jaarlijkse jogging, een alternatieve stoet, een rommelmarkt,…het zijn maar enkele van de ideeën. De kans dat er tijdens het eerste weekend van augustus toch nog gefeest wordt in Zelzate lijkt alvast iets groter geworden.