Doek valt voor sociale kruidenier: “Eén klant per maand is te weinig” Initiatief verhuist naar vzw Lichtpunt en wordt op termijn solidaire kruidenier Kristof Vereecke

25 september 2019

13u09 1 Zelzate Het doek valt voorlopig voor de sociale kruidenier in de Kleine Landeigendomlaan. De slechte cijfers, in augustus kreeg het winkeltje slechts één bezoeker over de vloer, doen het OCMW-bestuur ingrijpen. Vzw Lichtpunt neemt de dienstverlening voorlopig over en wil op termijn uitgroeien tot solidaire kruidenier.

‘Ons Winkeltje’ werd vorig jaar vlak voor de verkiezingen geopend. Amper een paar maand later sluit de sociale kruidenier de deuren. “Het is niet dat we het initiatief volledig opblazen”, zegt OCMW-voorzitter Geert Asman (PVDA). “Maar het is duidelijk dat huidige werking niet is wat we zoeken. In augustus kwam er amper één klant over de vloer. Da’s te weinig. Daarom herbekijken we het concept.”

Sociale kruidenier

De dienstverlening wordt volledig overgenomen door vzw Lichtpunt, dat zich inzet voor de kansarmen in de kanaalgemeente. Gisteren kwamen de vrijwilligers alle spullen ophalen om ze te verhuizen naar hun thuisbasis langs de Assenedesteenweg. “Nu zoeken we nog vrijwilligers en mensen met een sociale werkstelling die de winkel kunnen uitbaten. Bedoeling is om er op termijn een sociale kruidenier van te maken waar iedereen terecht kan. Niet-kansarmen betalen er dan de volle pot, terwijl kansarmen een voordeligere prijs betalen.”

Concurrentie

De oppositiepartijen (Open VLD, CD&V en N-VA) die het initiatief destijds lanceerden waren not amused met de beslissing. “Dit initiatief kreeg gewoon te weinig tijd om te groeien”, klonk het fel. Daarnaast vrezen ze dat een solidaire kruidenier concurrentie zal betekenen voor de bestaande middenstand.