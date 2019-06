Dirk Stallaert tekent voor campagnebeeld Katte Kermis Steunkaart is vanaf deze maand te koop Kristof Vereecke

03 juni 2019

14u57 0 Zelzate Het campagnebeeld voor Katte Kermis 2019 is klaar. Dat beeld wordt al sinds jaar en dag ontworpen door bekende Belgische striptekenaars en siert de befaamde steunkaarten die het feestcomité jaarlijks verkoopt.

Eerder loste de feestcommissie al een schets van het beeld. Nu tonen ze ook het definitieve ontwerp. De steunkaarten met daarop het campagnebeeld, die de feestcommissie jaarlijks verkoopt om geld in het laatje te brengen, zijn in Zelzate en omstreken echte collectors items. Onder andere Linthout, bekend van de Urbanus-reeks, tekende al voor het ontwerp. Dit jaar is het de beurt aan striptekenaar Dirk Stallaert die zijn stripiconen Dees Dubbel en Kari Lente vanop een VW camper deel laat nemen aan de befaamde Katjesworp. Het grote publiek kent Stallaert ook voor zijn medewerking aan bekendere strips als Nero, Kiekeboe en Suske en Wiske. De kaart zal vanaf deze maand te koop aangeboden worden in combinatie met een drietal loten en een fles katerbier.

Katse Feesten

En er zit nog nieuws aan te komen rond de populairste kermis van Zelzate en omstreken. Zo beloven de organisatoren van de Katse Feesten komend Pinksterweekend de eerste namen voor hun vijfdaagse festival te lossen. We kunnen nu al niet meer wachten tot het eerste weekend van augustus.