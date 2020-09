Dieven gooien woning van Raymonde (82) overhoop: “We waren net een weekendje op reis geweest” Cedric Matthys Kristof Vereecke Dylan Vermeulen

14 september 2020

18u55 0 Zelzate In de nacht van zaterdag op zondag hebben inbrekers de woning van Raymonde Dileman (82) en Gilbert Van De Voorde (82) in Zelzate overhoop gehaald. Wie achter de inbraak zit, is voorlopig nog niet geweten, maar het koppel hoopt dat de daders snel gevat worden: “Zag je iets verdachts in de Tunnellaan, meld het dan alsjeblieft aan de politie.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Raymonde Dileman is nog in alle staten als we maandagnamiddag aankloppen aan haar deur in de Tunnellaan in Zelzate. Amper enkele uren voordien, rond half twaalf ‘s namiddag, is de 82-jarige vrouw samen met haar man Gilbert Van De Voorde (82) thuisgekomen van een weekendje Nederland. Toen ze haar voordeur openzwaaide, merkte ze meteen dat er iets niet pluis was. Een dievenbende haalde haar woning volledig overhoop. Op de grond liggen overal foto’s, papieren, handdoeken en kleren. Dileman probeert alles zo goed mogelijk op te ruimen, maar zit met de handen in het haar.

“Het weekend was nochtans zo goed begonnen", zegt ze aangeslagen. “Samen met mijn man zat ik in ons buitenverblijf in Nieuwvliet (een badstad net over de grens met België, nvdr.). We hebben die woning al sinds 1978, maar hebben ze zojuist van de hand gedaan. We zijn te oud geworden om er nog elke weekend naar toe te gaan en hadden eindelijk een koper gevonden. Vreselijk dat dit nu moet gebeuren.”

(lees verder onder de foto’s)

Koest gehouden

Wat Dileman juist kwijt is, weet ze nog niet. “Computers en dure elektronica heb ik niet”, vertelt de dame, “maar er is sowieso geld gestolen. Hoeveel? Daar moet ik voorlopig nog naar gissen. Ik heb nog niet de tijd gehad om alles mooi op te ruimen. Ik vrees dat dat nog wel enkele dagen kan duren. Gelukkig hebben de dieven niks kapot gemaakt. Mijn schilderijen zijn nog in goede staat en het porselein is niet kapotgeslagen. Het is vreemd om te zeggen, maar de daders hebben zich nog koest gehouden.”

(lees verder onder de foto)

Professioneel te werk

Wie achter de inbraak zit, is voorlopig nog niet geweten. Het koppel lichtte de politie in en die startte een onderzoek. Wel weten we dat de dieven waarschijnlijk via een zijdeur naar binnenkwamen. Op de deur zijn duidelijk sporen van braak te zien. Ook blokkeerden de dieven de achterdeur met het luik van de zolder. Mocht het koppel toch onverwachts thuiskomen, dan konden ze zich snel uit de voeten maken.

“De daders gingen professioneel te werk”, bevestigt Dileman. “Ze sloten niet enkel de achterdeur af, maar lieten ook de rolluiken naar beneden. Als we naar Nederland trekken, laat ik steeds een van mijn rolluiken open. Zo krijgen de bloemen voldoende licht. Een buurvrouw had zondagochtend gezien dat die rolluik gesloten was. Ze besteedde er verder geen aandacht aan, maar vandaag is het wel cruciale informatie. Daarom: wie in de nacht van zaterdag op zondag iets verdachts zag in de Tunnellaan, meld het alsjeblieft aan de politie. De daders moeten gevat worden.”