Dieter Coppens en Kevin houden halt in Eddy Wally-museum: “Een fietstocht naar zee brengt je langs de meest ge-wel-dige plaatsen” Kristof Vereecke

23 juli 2020

12u02 0 Zelzate Dieter Coppens en Kevin, bekend van het Eén-programma ‘Down The Road’ en ‘Down The Snow’, zijn momenteel bezig aan een roadtrip door ons land. Gisteren passeerden ze op hun tandem in het Meetjesland. Daarbij maakten ze een stop in het Zelzaatse Eddy Wally-museum en die geweldige ervaring maakte duidelijk indruk.

Dieter Coppens en Kevin vertrokken maandag met hun tandem op een trip door eigen land, van Boutersem naar de kust. Met maar één doel: een ijsje eten op het strand, want daar hebben ze ontzettend veel zin in. Gisteren doorkruisten de twee het Meetjesland. Fans kunnen de twee volgen via een interactieve tijdslijn op de website van Eén en Facebook.

Onmiddellijk viel op hoe hard de twee genoten van het Meetjeslandse platteland. Assenede en Watervliet en hun inwoners kwamen prominent in beeld. Eén van de hoogtepunten van hun bezoek aan de mooie regio tussen Gent en Brugge was ongetwijfeld het Eddy Wally-museum in Zelzate. “Wauw! Een fietstocht naar de kust brengt je langs de meest ge-wel-dige plaatsen”, klonk het veelzeggend. De twee maakten zelfs even tijd voor een fotoreportage in het kleinste maar fijnste museum van het Meetjesland.

De reis van Dieter en Kevin is live te volgen via de interactieve tijdslijn op een.be/downthesea.