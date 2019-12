Dieselgeneratoren voor kerstboomverlichting blijken misverstand Kristof Vereecke

08 december 2019

15u21 0 Zelzate De gemeente Zelzate is niet van plan de kerstboomverlichting op de middenberm van de R4 van stroom te voorzien met twee grote dieselgeneratoren. Nochtans staan de generatoren er wel. “Een misverstand”, zegt schepen van Milieu Steven De Vuyst (PVDA), nadat ex-burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) afgelopen weekend een klein Facebookrelletje ontketende.

“Twee dieselgeneratoren om kerstverlichting te doen branden. Dat is pas vervuiling en onnodige CO2-uitstoot”, bond ex-burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) afgelopen weekend de kat de bel aan. Schepen van Milieu Steven De Vuyst (PVDA) complimenteerde Bruggeman met zijn opmerkzaamheid. “Dit kan inderdaad niet de bedoeling zijn. Het gaat dan ook om een misverstand. Normaal wordt de verlichting van de kerstbomen op de middenberm aangesloten op het net. Alleen liggen er aan die kant van de R4 nog geen aansluitingen. Die worden pas deze week geïnstalleerd door AWV. Daarom zochten we een tijdelijke oplossing. Dat leidde tot een misverstand waardoor er nu twee dieselgeneratoren staan. Gelukkig hebben ze nog geen minuut gedraaid. Onze klimaattoets was er anders aan voor de moeite. Maandag zullen de generatoren weggehaald worden. Deze week sluiten we de kerstboomverlichting gewoon aan op het net.”