Didier Moray (48) is nieuwe algemeen directeur Sint-Jan Baptist Eddy Impens neemt na 22 jaar afscheid Kristof Vereecke

29 augustus 2019

17u22 0 Zelzate Met Didier Moray (48) heeft psychiatrisch centrum Sint-Jan Baptist in Zelzate een nieuwe algemeen directeur. Moray volgt vanaf 2 september Eddy Impens op. Impens was er 22 jaar lang directeur.

Didier Moray is maatschappelijk werker van opleiding en was tot in 2008 Broeder van Liefde. Hij werkte voordien op de studiedienst van sp.a en hij was een tijdlang kabinetsmedewerker van de Gentse SP.A-schepen Rudi Coddens. Hij stond bij de vorige gemeenteraadsverkiezing in Gent ook op de SP.A-Groen-lijst. Eerder gaf hij al leiding in instellingen voor gehandicapten van de Broeders van Liefde. Zo werkte hij onder andere met jonge drugsverslaafden in De Sleutel in Gent en met gedetineerden. Ervaringen die in Sint-Jan Baptist van pas zullen komen. Zo is Sint-Jan Baptist gespecialiseerd in het opvangen van geïnterneerden.