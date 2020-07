Dertig horecazaken promoten Zelzate als fiets- en wandelgemeente: “Stempels sparen om fietsen te winnen” Kristof Vereecke

28 juli 2020

11u43 0 Zelzate Wie vanaf zaterdag te voet of met de fiets een horecazaak bezoekt in Zelzate kan stempels sparen. Wie deze zomer vijf stempels verzamelt maakt kans op een nieuwe fiets. Met de actie willen de horeca uitbaters hun kanaalgemeente promoten als fiets- en wandelgemeente.

De Grote Markt is al een tijdje een fietsstraat, maar dat mag volgens de plaatselijke horeca nog wel wat extra in de verf gezet worden. “Veel mensen weten het gewoon niet”, zeggen Eric Vande Velde en Björn Geirnaert van respectievelijk café De Fabels en café Bristol. Daar willen ze samen met 28 andere horecazaken nu wat aan doen. Een ganse zomer kan je in Zelzate stempels sparen om een fiets te winnen. “Door corona zit fietsen en wandelen in de lift. Daar hoort een horecabezoek bij. Zeker nu alle andere evenementen wegvallen”, zeggen de twee. “Zelzate wordt niet meteen geassocieerd met fietsen en wandelen, daar willen we met dit initiatief verandering in brengen.”

Gemeente

Tegelijkertijd hopen ze dat ook de gemeente mee op de kar springt. “Bij de invoering van de fietsstraat is er gesproken van extra fietsenstalling, duidelijkere aanduiding van de fietsstraat in het straatbeeld. Laat onze actie een extra herinnering zijn dat het ons mensen is om van onze gemeente een echte fiets- en wandelgemeente te maken.”

Stempels sparen kan vanaf zaterdag. Vijf stempels betekent een volle spaarkaart. Die kunnen ingediend worden bij de deelnemende handelszaken. Die herken je aan de poster voor het raam. Naast fietsen kan je ook nog eens tientallen horecabonnen winnen. De actie loopt tot en met 30 september.