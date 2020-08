Dennen in Kloosterbos maken plaats voor heide Kristof Vereecke

11 augustus 2020

13u04 4 Zelzate In het Kloosterbos tussen Wachtebeke en Zelzate worden momenteel massaal dennen gekapt. De bomenkap maakt deel uit van het bosbeheerplan van de provincie Oost-Vlaanderen. Bedoeling is dat de dennenbomen die het huidige Kloosterbos typeren plaatsmaken voor heide en inheemse loofbomen.

Wie het kloosterbos bezoekt om te wandelen, te lopen of te mountainbiken heeft de stapels gekapte bomen ongetwijfeld al zien liggen aan de rand van het bos. Sommige bezoekers maken zich zelfs openlijk zorgen over het beheer van het bos en de aanwezige fauna en flora. Dat blijkt echter niet nodig. De kapwerkzaamheden maken onderdeel uit van het bosbeheersplan dat door Bos&Groen werd goedgekeurd. “In totaal dienen er 7,6 ha dennen gekapt te worden”, staat te lezen in het plan. Een deel van de bomen wordt niet terug aanplant. Op die manier wil men enkele open plekken met heide creëren in het bos. “Er wordt gestreefd naar een landschap waar bos en heide elkaar afwisselen”, klinkt het.

Open plekken

Na het kappen van de bomen is het de bedoeling dat de open plekken zich een tweetal jaar ontwikkelen in de hoop dat het oorspronkelijke heidelandschap, zoals in het nabijgelegen Heidebos, zich spontaan kan ontwikkelen. Na twee jaar moeten schapen de heide beheren. Eerder werd al een strook bos langs de R4 gekapt en uitgegraven om gasleidingen te plaatsen. Daar kwam de heideplant spontaan en massaal terug. Iets waar ze in het Kloosterbos nu ook op rekenen.