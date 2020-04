Dementerend koppel ziet thuishulp wegvallen door coronacrisis, dochter doet emotionele oproep: “Al honderden telefoons gedaan voor hulp” Kristof Vereecke

13 april 2020

21u53 0 Zelzate Carla Goudbeen is op zoek naar thuishulp voor haar dementerende ouders. Door de coronacrisis geraken de vaste vrijwilligers die Carla helpen bij de verzorging van haar ouders niet meer tot in Zelzate. Schepen van sociale zaken Geert Asman (PVDA) lanceert samen met dochter Carla een oproep naar vrijwilligers.

Bij de familie Goudbeen is de impact van de coronacrisis keihard te voelen. “Mijn bejaarde ouders wonen nog thuis maar lijden allebei aan een vorm van dementie”, vertelt dochter Carla Goudbeen. “Hierdoor kunnen ze niet alleen thuis blijven en is er veel hulp nodig. Samen met thuishulp, verplegend personeel en vrijwilligers doen we al enkele jaren ons uiterste best om hen de broodnodige zorgen te geven. Dat lukte aardig. Door de coronacrisis is er erg veel veranderd. Heel wat verschillende vrijwilligers van de vaste thuisoppas geraken niet meer tot bij mijn ouders in Zelzate. Het enige wat er nog op zit, is zelf continu voor mijn ouders zorgen. Dat is evenwel makkelijker gezegd dan gedaan. Ik heb een gezin en daar ben ik ook heel hard nodig. Het is bijna niet vol te houden op mijn eentje. Daarom ben ik op zoek naar mensen die af en toe bij mijn ouders willen oppassen.”

Divers takenpakket

De taken tijdens het oppassen zijn erg divers. “Gewoon gezelschap houden en een gezellig babbeltje doen, maar ook hulp bieden bij het avondeten en het vieruurtje, helpen bij het slapengaan, voor een wakend oog zorgen tijdens de nacht, valpreventie,....”

Oproep

Carla klopte al aan bij de gemeente voor hulp. Huisarts en schepen van sociale zaken Geert Asman bevestigt. “Zowel met de groepspraktijk van Geneeskunde voor het Volk als met de gemeente hebben we een oproep naar vrijwilligers gedaan. Veel mensen boden zich aan om boodschappen te doen, te helpen met administratie of om op de kinderen te letten. Hulp voor thuisoppas is echter zeer moeilijk om te vinden doordat het heel specifiek hulp is en een zekere verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Daarom doen we vandaag deze brede oproep.”

Vrijwilligers die zich geroepen voelen om Carla bij te staan bij de zorg voor haar ouders, kunnen haar contacteren via 0487/64.69.50. Er wordt een vrijwilligersverzekering voorzien.