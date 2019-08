Deel Caluslaan en Astridlaan woensdag zonder drinkwater Farys voert onderhoudswerken uit aan het leidingennet Kristof Vereecle

26 augustus 2019

17u05 0 Zelzate Een deel van de Emiel Caluslaan en de Koningin Astridlaan moet het woensdag zonder leidingwater stellen.

Waterbeheerder Farys voert er onderhoudswerken uit aan het leidingennet. De betrokken inwoners worden persoonlijk verwittigd via sms, e-mail of een verwittigingskaartje. Tijdens de wateronderbreking dienen alle kranen dicht te staan en dienen ook alle toestellen die water gebruiken zoals vaatwassers en wasmachines uitgeschakeld te zijn. Tijdens de werken kan ook lichte overlast mogelijk zijn in de straat. De vuilnisbak dient buiten de werfzonen aangeboden worden. Meer info via deze link.