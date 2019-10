De warmste opa van Vlaanderen: ‘pepe José’ bouwt garage om tot slaapkamer voor zwaar gehandicapte kleinzoon Thomas (16) Kristof Vereecke

09 oktober 2019

15u24 78 Zelzate De creatiefste opa van Vlaanderen woont in het Oost-Vlaamse Zelzate. Uit liefde voor zijn zwaar gehandicapte kleinzoon Thomas (16) verbouwde José Ongenae (57) de garage van zijn dochter om tot slaapkamer. De tiener werd geboren met een zwaar afwijkende kromming van de wervelkolom en is daardoor heel erg immobiel. “De garage is onze enige garantie dat Thomas tijdig buiten geraakt als de ziekenwagen moet komen”, vertelt José. Het bed, de ramen, de inrichting, zelfs Thomas zijn speelgoed knutselde ‘pépé José’ in elkaar.

Thomas werd zestien jaar geleden geboren met een zware handicap. “Thomas heeft een zware afwijkende kromming van de wervelkolom”, vertelt mama Martine Ongenae. Samen met haar studerende dochter Lieselothe (21) doet ze er alles aan om haar zoon een fijne jeugd geven. “Maar dat is niet altijd zo evident. Thomas is zeer beperkt in zijn bewegingen en heeft veel hulp nodig. Hij heeft een aangepaste stoel, een aangepast bed…”

Garagepoort

Zaken die handenvol geld kosten. Martine moet elke maand kunst- en vliegwerk verrichten om de eindjes aan elkaar te knopen. Gelukkig kan Thomas rekenen op een superpépé. Hij bouwde eigenhandig de garage van zijn dochter om tot aangepaste slaapkamer voor zijn kleinzoon. “De garage is onze enige garantie dat Thomas tijdig buiten geraakt als de ambulance moet komen. Doordat hij niet zo mobiel is, zou hij bij een noodsituatie waarschijnlijk het huis niet uit geraken. Er zat eigenlijk niet veel anders op. De garagepoort hebben we erin laten zitten, anders moesten we een stedenbouwkundige aanvraag doen en dat risico wilden we niet lopen.” Maar dat wil niet zeggen dat er geen ramen in Thomas zijn slaapkamer zitten. Integendeel, pépé José bouwde een ingenieuze houten gevel achter de garagepoort. “Ik heb zelf de ramen en de deur gestoken!”

Zien om te geloven

Niets dat doet vermoeden dat er vroeger een auto stond. “Je moet het zien om het te geloven”, zegt een fiere dochter Martine. “Binnenin is de kamer nog indrukwekkender. Het is ongelofelijk wat mijn vader hier gerealiseerd heeft. Alles heeft hij hier gedaan. Tot de muurdecoratie toe. Hij maakt zelfs speelgoed voor Thomas.” Op het bed is pépé José nog het meeste trots. “Dit bed kan je op de reguliere markt niet kopen en mocht het zo zijn, telde je er zeker 4 à 5.000 euro voor neer. Alles is aangepast met Thomas in gedachten. Thomas kruipt rond in zijn slaap. Daarom hebben we een soort kooi getimmerd, maar dan een heel erg gezellige. Het bed kan ook op slot zodat Thomas het niet kan openmaken ’s nachts.”

Thomas mag duidelijk in zijn handen wrijven met zo’n pépé. José blijft er bescheiden bij. “Ik ben met pensioen en heb tijd. Wie zou dit niet doen voor zijn kleinkind?”

Op 24 november organiseert de buurt waar Thomas woont een feest. De opbrengst gaat integraal naar Thomas. Zijn ziekte brengt elke maand zware kosten mee die niet allemaal gedekt worden door de bevoegde instanties. Wie wil, kan tot uiterlijk 18 november inschrijven voor een winterbarbecue in COC De Brug in Zelzate. Dat doe je door 22 euro te storten op BE88 9501 8153 6441 met vermelding benefiet Thomas + aantal volwassenen + eventueel aantal kinderen. Je kan ook op een andere manier je steentje bijdragen door een gift te storten op bovenstaande rekening.