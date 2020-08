De triomftocht van Eddy Wally in 1992 en de laatste keer Luc De Vos en Gorki in 1998. Voor het eerst in 4 decennia geen Katse Feesten, wij zetten 10 topmomenten voor u op een rij.

Zelzate

Wie De Katte zegt, noemt in dezelfde adem Eddy Wally. The Voice of Europe is een kind van de wijk en spendeerde er zijn hele leven. De Villa Wally is net als de Katse Feesten gehuisvest op de Assenedesteenweg en dus besluiten de organisatoren van de Katse Feesten in 1992 Eddy Wally op hun affiche te zetten. De weg van en naar het optreden wordt een ware zegetocht. In 1998 is Luc De Vos een laatste keer te gast. Voor het eerst in veertig jaar geen Katse Feesten.