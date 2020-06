Exclusief voor abonnees De onbekende vrouw bij Westdorpe: een jaar lang naamloos dood en door niemand gemist Guido van der Heijden Kristof Vereecke

20 juni 2020

10u45 43 Zelzate 22 juni 2019. Het is een warme, zonovergoten dag in Westdorpe. Aan de Anthoniekade, zo goed als op de grens met België, vindt een voorbijganger het naakte lichaam van een onbekende vrouw. Ze werd doodgeschoten, zo blijkt. Een jaar later weet nog steeds niemand wie zij is.



De plek is de definitie van een uithoek. Niemand hoeft hier echt te zijn. Een verbodsbord houdt auto’s weg. De weg langs het kanaal Gent-Terneuzen maakt een haarspeldbocht bij de grens. Er komen wel mensen: vissers, fietsers, een enkeling die de hond uitlaat. Niet echt een plek waar je toevallig rondtoerend belandt. Je moet weten dat ze bestaat en dat je eigenlijk nooit een boete krijgt voor het negeren van het inrijverbod. Daar, op het snijvlak van Nederland en België, werd de vrouw gevonden. Op enkele meters van de weg, in een akker vol onkruid, verscholen achter wat riet.

Zo dicht bij de grens dat de recherche aanvankelijk moest nameten of het Nederlands of Belgisch grondgebied was. Een plek waar Vlaamse vissers aan de juiste kant van de grenspaal wel eens misbruik maken van de onduidelijkheid.

