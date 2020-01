De nieuwe Seppe Smits woont in Zelzate, Evy Poppe (15) is Olympisch jeugdkampioen: “We gaan haar ontvangen zoals je een kampioene hoort te ontvangen” Kristof Vereecke

18 januari 2020

15u20 12 Zelzate De Zelzaatse snowboardster Evy Poppe (15) heeft zich deze middag op de Olympische jeugdwinterspelen in het Zwitserse Lausanne tot Olympisch kampioene gekroond. In de finale hield Poppe de Nederlandse Melissa Peperkamp en de Zwitserse Bianca Gisler achter zich. Een ongelofelijke prestatie voor een meisje uit een gemeente waar de hoogste berg de brug over het kanaal Gent-Terneuzen is.

Evy Poppe (15) uit Zelzate wordt door Topsport Vlaanderen al langer naar voor geschoven als de leading lady van de Belgische wintersport. Topsportdirecteur Stijn Urkens verklaarde vorig jaar in deze krant dat Evy al een eerste keer moet kunnen schitteren op de Olympische Winterspelen van Beijing in 2022. “Vier jaar later moet ze medaillerijp zijn”, klonk het. Maar Evy weigerde zo lang te wachten. Zo kroonde ze zich vandaag tot Olympisch jeugdkampioene ‘slopestyle’ op de Olympische jeugdwinterspelen in het Zwitserse Lausanne.

Spannende finale

Nochtans startte ze de dag eerder tegenvallend. Zo werd ze bij haar eerste kwalificatierun slechts 5de met 46,52 punten. Gelukkig maakte ze dat meteen goed in haar tweede run waar ze met 83,50 punten meteen de hoogste score tot dan neerzette. Een lijn die ze gewoon doortrok. Tijdens een erg spannende finale wist ze de Nederlandse Melissa Peperkamp en de Zwitsers thuisrijdster Bianca Gisler achter haar te laten. Tijdens haar laatste run haalde ze maar liefst 94 punten. Een ongelofelijke prestatie voor een meisje dat opgroeide in een gemeente waar de befaamde brug over het kanaal Gent-Terneuzen en een voormalige gipsberg, die omgetoverd werd tot het grootste zonnepanelenpark van de Benelux, de hoogste toppen zijn.

Zelzate is fier

“Zo zie je maar dat je ook in een niet evidente sport top kan worden”, reageerde sportfunctionaris Els De Smet. “Als je maar hard genoeg gelooft en traint. Echt, we zijn vandaag zo fier op Evy!” Ook burgemeester Brent Meuleman (sp.a) was in de wolken. “Eerlijk? Ik had het een beetje verwacht. We zijn ondertussen al gewoon geworden aan het feit dat Evy onze stoutste verwachtingen overtreft. Ze scheert de hoogste toppen. Letterlijk en figuurlijk. Uiteraard gaan we haar gepast eren.” Dat zegt ook schepen van sport Luc Van Waesberghe: “We gaan haar ontvangen zoals je een kampioene hoort te ontvangen! Zelzate moet vandaag heel fier zijn." Ook bij Sint-Laurens, de school waar Evy school liep voor ze naar de topsportschool in Antwerpen trok, zijn ze maar wat trots. Sportfunctionaris Els De Smet gaf les bij Sint-Laurens. “Dat maakt me dubbel fier. We hebben een Olympisch kampioene onder onze leerlingen. Wie kan dat zeggen?”

Hard werken

Toch kwam het succes er niet zomaar. Vorig jaar verklapte ze haar dagelijks regime aan onze krant. Elke dag om 8 uur in de fitness voor een sessie van twee uur, daarna de schoolboeken in, om de dag af te sluiten met een een paar uur op het snowboard. “De combinatie met school is niet evident omdat ik soms weken in het buitenland zit, maar dankzij Sneeuwsport Vlaanderen word ik goed begeleid. Daarnaast krijg ik heel veel steun van mijn ouders. Ze reizen vaak mee naar de wedstrijden en steunen me in alles. Het is een zwaar leven, maar ik zou het met niks anders willen ruilen.” De ultieme beloning volgde vandaag. In Zelzate tellen ze nu al af naar 2022. Dan wil Evy schitteren op de Olympische Winterspelen in Beijing.