De Lijn wil busstation op 17 augustus opnieuw in gebruik nemen Kristof Vereecke

10 juli 2020

12u22 0 Zelzate Tegen 17 augustus wil De Lijn het busstation op het busplein terug in gebruik nemen. Dat betekent dat de werken goed op schema zitten. Tegen eind dit jaar moet het volledige busplein gerenoveerd zijn.

Wie vaak aan het busplein passeert, kan al duidelijk de nieuwe buskades zien liggen. Momenteel liggen de wapeningsnetten om het beton te gieten klaar. Normaal gezien wordt volgende week de betonverharding gegoten. De stroken tussen het parkeergedeelte worden afgewerkt met grasbetontegels. De Lijn liet eerder al weten het busstation op 17 augustus opnieuw in gebruik te willen nemen. Tot die tijd dienen reizigers gebruik te maken van het tijdelijke busstation op de Vredekaai.

Drie fases

Feit is dat de werken perfect op schema zitten. Er wordt gewerkt in drie fases op het busplein. Gedurende fase 1 wordt alles tussen de Oost- en Westkade aangepakt, het plein zelf, zeg maar. Die fase zal 200 dagen duren. In fase 2 wordt het dienstgebouw aangelegd op het pleintje tegenover de Colruyt en tijdens fase 3 wordt de volledige Oostkade heraangelegd tussen Marktstraat en R4.

Als alles goed gaat, zal Zelzate eind 2020 een vernieuwd busplein hebben.