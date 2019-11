De Katte krijgt Kattenhoek Nieuwe verkaveling tussen R4 en Kasteelstraat telt 32 nieuwe woningen Kristof Vereecke

22 november 2019

16u57 0 Zelzate De bekende volkswijk De Katte krijgt een Kattenhoek. Dat is de naam voor de nieuwe verkaveling die momenteel gerealiseerd wordt tussen de R4 en de Kasteelstraat. De Kattenhoek telt 32 nieuwe woningen.

De nieuwe verkaveling, die gerealiseerd wordt door de groep Huyzentruyt, omvat 12 klassieke woningen met zadeldak en 20 slimme BEN-woningen met plat dak. “De 12 klassieke woningen met 3 slaapkamers en een badkamer onder het schuine dak zijn beschikbaar als halfopen of gesloten nieuwbouw”, klinkt het bij de groep Huyzentruyt. “Elke woning telt ongeveer 140 vierkante meter bewoonbare oppervlakte en is afgewerkt met een leefruimte die uitkijkt op de tuin. De moderne BEN-woningen genieten van een strakke architectuur met plat dak. Er is telkens plaats voor 3 slaapkamers, badkamer, een open leefruimte met keuken, berging en een tuin met terras. De oppervlaktes van de percelen variëren van 165 tot en met 480 vierkante meter.”

Omdat het om een doodlopende verkaveling gaat, wordt de wijk extra aangeprezen bij jonge gezinnen. “De wijk is de ideale autoluwe omgeving om kinderen op te voeden. De nabijheid van twee scholen betekent bovendien een extra troef”, klinkt het nog. De naam ‘Kattenhoek’ is een suggestie van de culturele raad.