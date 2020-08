De Katte beleeft stilste kermiszondag ooit: “Elk sterk kermisverhaal van de laatste 60 jaar is dit weekend al 100 keer de revue gepasseerd” Kristof Vereecke

02 augustus 2020

11u02 20 Zelzate “Leeg”, dat is het gevoel dat vandaag overheerst bij de inwoners van De Katte. Voor het eerst in meer dan zestig jaar gaat er geen Katte Kermisstoet uit in de bekende volkswijk. Enkel de vlaggen aan de huizen, 11 wielertoeristen en het tentje van de feestcommissie op de vierweegse herinneren aan het feit dat de wijk vandaag normaal overspoeld zou worden door een massa feestvierders.

Een jaar zonder kermis, geen kat die daar vorig jaar bij het verbranden van de zwarte kat op de laatste kermisdag aan durfde te denken. Het verbranden van de zwarte kat, geen echte maar een strooien pop, is een heidens ritueel waarmee ze op De Katte de slechte geesten een jaar lang weg willen houden uit hun wijk. Het zegt iets over de kermistraditie van de volkswijk waar ooit ene Eduard Van De Walle werd geboren en later zou uitgroeien tot één van de grootste showbizzfenomenen van de lage landen. Katte kermis is religie, het heeft iets sacraal. De stoet is voor veel families heiliger dan de wekelijkse zondagsmis. “Normaal zat ik hier vandaag met 28 man, vandaag zit ik hier alleen op een bankje voor mijn huis”, vertelt Irène Claeys uit de Denderdreve. Irène heeft net als alle buren de Belgische driekleur en de groen-oranje vlag van De Katte uithangen. “’t is het enige wat we kunnen doen. Eerlijk? Ik ben triest. Deze kermis is alles voor mij. Mijn man heeft hier jarenlang een grote boerderij gehad. Het enige waar de boerderij moest voor wijken, was de stoet. De stoet is heilig. Ik heb jaren geweten dat we na de stoet zelfs nog stro gingen afrijden, maar een stoet missen; dat nooit. Normaal kwam vandaag de hele familie langs. Dat is traditie op De Katte. Vandaag zal het stil zijn.”

Coureurs

Overbuur Mario Van Hove en zijn vrouw Hilde Burggraeve proberen er toch nog een beetje kermis van te maken dit weekend. Mario is vuurmeester op De Katte. Hij is de man die verantwoordelijk is voor het verbranden van de zwarte kat. Hilde is voorzitster van wielertoeristenclub De Katte. “Normaal hadden we vandaag zeker 440 fietsers gehad op onze memorial Jozef De Koeyer. Vandaag rijden we gewoon met de clubleden uit.” Met 11 zijn ze deze ochtend. Allemaal rasechte Katse coureurs. “Ik ben blij dat ik van ’t weekend nog een coureur zie”, lacht Irene Claeys. “Normaal zitten we op vrijdag af te tellen tot de koers start. Het echte begin van de kermis.” Mario Van Hove knikt. “Zo heeft iedereen hier zijn kermisgewoontes en dat zijn er veel. Afgelopen weekend is elk sterk kermisverhaal van de laatste zestig jaar al verteld. Katte Kermis zit diep bij de mensen.”

Kater

Op de vierweegse, het kruispunt waar jaarlijks het hoogtepunt van de stoet gevierd wordt, staat een klein vouwtentje met daaronder de leden van de feestcommissie. Daar kunnen de inwoners van De Katte vandaag coronaproof hun kermisvlaai en een fles katerbier afhalen. “Normaal had vandaag heel de wijk een kater, maar nu zie je alleen maar frisse mensen. Of ze het kunnen het goed wegsteken achter hun mondmasker”, lacht voorzitter Wim Van Aerde. Maar ’t is een groene lach. Van Aerde neemt na dit jaar afscheid als voorzitter van de feestcommissie, maar hij had zich zijn afscheid ongetwijfeld anders voorgesteld. “Ik ging eindelijk eens mee gaan in de stoet. Normaal heb ik daar geen tijd voor omdat je te druk bezig bent met van alles te regelen, maar in mijn afscheidsjaar ging ik een uitzondering maken. Is dat door corona even anders uitgedraaid. Ik had er echt zoveel meer van verwacht. Noem het maar een kater ja, maar geen goede kater zoals we hier gewoon zijn.”

Volgend jaar

Gans De Katte heeft een kegel van een kater zo blijkt. Eddy Verstraete, buurman van Irene Claeys heeft zelfs zijn vlaggen half stok gehangen. “Als eerbetoon voor die mensen van de feestcommissie”, zegt hij. “Om hen te bedanken voor hun inzet van de afgelopen jaren.” “Ik vind dat zo schoon”, zegt Irene. “Ik hoop echt dat we dit nooit meer moeten meemaken en dat we volgend jaar opnieuw kermis kunnen vieren. Maar zijn we hier dan nog wel?”

Als het aan Mario Van Hove ligt, kunnen zijn dorpsgenoten op hun twee oren slapen. “Het verbranden van de zwarte kat heeft er dit jaar voor gezorgd dat Zelzate tot nu toe redelijk gespaard gebleven is van corona. Als we de zwarte kat verbranden zullen we vragen om corona te verdrijven zodat we volgend jaar opnieuw kunnen feesten. Wanneer we de kat gaan verbranden dit jaar? We vinden wel een moment. Net zoals we vandaag wel een moment zullen vinden om een beetje kermis te vieren. Een stukje vlaai, een potje katerbier en een massa herinneringen,…meer hebben we dit jaar niet nodig.”