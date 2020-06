De grenzen zijn opnieuw open en dus is het opnieuw aanschuiven aan de pomp: “Blij dat de buren terug zijn!” Kristof Vereecke

16 juni 2020

16u03 1 Zelzate De grens is terug open en dus krioelt het opnieuw van de Nederlandse nummerplaten aan de Zelzaatse tankstations“Grens open, Belgisch tankstation lijkt wel Nederlands”, kopte Omroep Zeeland gisteren veelzeggend.

Wie deze week gaat tanken bij Gabriëls of Q8 in Zelzate zal mogelijk wat geduld moeten hebben. De kans dat je aan staat te schuiven achter een wagonnetje Nederlandse nummerplaten is niet gering. Nu de grenzen opnieuw open zijn, lijkt het tanktoerisme opnieuw in de lift te zitten. En daar profiteren heus niet alleen de tankstations van.

“Ik combineer mijn tankbezoek altijd met een bezoekje aan de Belgische slager en de bakker”, getuigt een Nederlandse dame. “Af en toe stoppen we ook eens voor een koffietje bij dat gezellige koffiehuisje op de Grote Markt.” Omgekeerd dezelfde beweging. Aan de Albert Heyn in Sas van Gent en Axel minstens de helft Belgische nummerplaten en ook daar ook enkel lachende gezichten. “Blij dat de buren terug zijn!”