De eerste zomer van Dario en Inne van ijskar De Likkende Lekkerbek: “Corona bleek het ideale moment om met een ronde te starten, iedereen was thuis en snakte naar een ijsje!” Kristof Vereecke

09 juli 2020

09u25 0 Zelzate De hele week brengen we het verhaal van jonge ondernemers die ondanks corona hun ondernemersdroom toch nog proberen waarmaken. Vandaag gaan we mee op ronde met de ijskar van veldrijder Dario Tielen en zijn vriendin Inne Victor. Hoe kijken zij terug op de voorbije bewogen maanden en wat verwachten ze van hun eerste zomer? “Van ons mag de zon een hele zomer schijnen.” Maar Dario en Inne koesteren ook warme plannen voor de winter.

Veldrijder Dario Tielen en zijn vriendin Inne Victor koesterden grote plannen om dit voorjaar met een ijskarronde te starten. De zon was van de partij, maar spijtig genoeg ging het land net op dat moment in lockdown. Na weken geduld oefenen, mochten Dario en Inne midden mei een eerste keer uitrijden. “Door corona was het in het begin toch een beetje bang afwachten hoe de mensen gingen reageren”, vertellen de twee. “Maar uiteindelijk bleek het allemaal heel goed mee te vallen. Corona bleek zelfs het ideale moment om met een ijskarronde te starten. Iedereen was thuis en snakte naar een ijsje. De mensen waren blij dat ze ons zagen.”

Ondertussen heeft Dario al een pak vaste klanten. “Zelzate had geen vaste ijskar. Je voelde wel dat de mensen daar zaten op te wachten. Ondertussen kennen ze ons. Als we sommige straten inrijden, weten we sowieso al waar we zeker zullen moeten stoppen. Da’s fijn!”

We hebben beslist deze zomer niet op vakantie te gaan. We hopen echt op een warme, hete zomer. Wij zijn fan van de staycation! Dario en Inne van De Likkende Lekkerbek

Trainingen

Voordien kenden de meeste mensen Dario als wielrenner en veldrijder, maar ook daar komt niet veel van in huis door corona. “De trainingen lopen door, maar wedstrijden rijden zit er voorlopig niet in. Eigenlijk is dat ook niet zo erg. Momenteel gaat heel veel tijd naar de uitbouw van onze eigen zaak. We hebben ook beslist deze zomer niet op vakantie te gaan. We hopen echt op een warme, hete zomer. Wij zijn fan van de staycation.”

Soepkar in de winter

Dario en Inne blikken ondertussen ook al vooruit naar de winter. “Inne is volop aan het experimenteren met soep maken. We willen in de winter een soepronde starten. De eerste proefbeurten zijn alvast veelbelovend. We zijn echt blij dat we deze beslissing genomen hebben, ook al was het door de omstandigheden niet altijd even makkelijk. In het begin was het afwachten hoe het zou zijn om als koppel samen te werken, maar ook dat is super. We hebben echt het gevoel dat we samen een droom aan het uitbouwen zijn en daar kan corona weinig aan veranderen. Ondertussen hebben we onze ronde zelfs al uitgebreid naar delen van Wachtebeke en ook Assenede mag ons binnenkort verwachten. Laat de zon maar schijnen!”