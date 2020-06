Dagelijkse leven keert stilaan terug in Zilverbos Kristof Vereecke

16 juni 2020

09u43 0 Zelzate Het dagelijkse leven keert stilaan terug in woon- en zorgcentrum Zilverbos. Het wzc breidt vanaf morgen zijn bezoekmogelijkheden gevoelig uit.

Zo kunnen bezoeken voortaan ook in de voormiddag plaatsvinden. In de namiddag kunnen de bewoners terug wandelen met één familielid. Vanaf 22 juni mogen de bewoners ook opnieuw per leefgroep eten. Sinds het begin van de coronacrisis eten de bewoners afzonderlijk in de kamer. Als alles gunstig blijft evolueren, opent de cafetaria opnieuw op 1 juli.

Woon- en zorgcentrum Zilverbos was tijdens de coronacrisis één van de weinige wzc’s die zonder besmettingen bleef. Iets wat volgens insiders te wijten is aan de goede en kordate aanpak. Zo kozen ze er bij Zilverbos van in het begin voor om bewoners apart te laten eten, alle personeelsleden vanaf dag één mondmaskers te laten dragen en bezoek niet toe te laten. Maatregelen die duidelijk hun vruchten afgeworpen hebben in de strijd tegen het coronavirus.