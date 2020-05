Dag van de Arbeid in tijden van lockdown. In het spoor van Brent Meuleman, burgemeester van de meest rode gemeente van het land: “Maak maar dat Chalmet geen kou krijgt!” Kristof Vereecke

01 mei 2020

08u25 10 Zelzate 1 mei, Dag van de Arbeid. Voor elke rechtgeaarde socialist de absolute hoogdag van het jaar. Zeker voor Brent Meuleman, sinds 16 januari 2019 burgemeester van Zelzate. De kanaalgemeente riep zich dankzij een coalitie tussen sp.a en PVDA uit tot meest rode gemeente van het land. “Wij noemen het liever de meest sociale.” Laat één ding duidelijk zijn: nergens leeft 1 mei harder dan aan de boorden van het kanaal Gent-Terneuzen. Ook in tijden van lockdown.

01.05.2020, 10.00 uur: De ochtendwandeling naar de Grote Markt en het standbeeld ter ere van oppersocialist Jozef Chalmet. Normaal staan hier honderden socialisten. Vandaag is Brent Meuleman alleen of toch bijna. “Ik heb zijn rode sjaal meegebracht”, groet burgemeester Meuleman enkele Zelzatenaren die toevallig passeren. Terwijl Meuleman bezig is, stoppen sommigen om te kijken. 1 mei in lockdown, het blijft vreemd aandoen in Zelzate. “Maak maar dat hij geen kou heeft!”, roept één van de toeschouwers. Meuleman glimlacht, geeft Jozef Chalmet een goedkeurend schouderklopje en zet zijn wandeling verder. De Grote Markt ligt er verlaten bij. Aan de balkons van de appartementsgebouwen zijn verschillende rode vlaggen te spotten.

01.05.2020, 8.36 uur: Elke 1 mei start met een lekker ontbijt met het gezin. Dochter Louise heeft alvast haar mooiste glimlach gereserveerd voor de hoogdag van haar papa. “1 mei zal altijd een bijzonder dag zijn”, zegt Brent Meuleman. “365 dagen per jaar ben ik burgervader van en voor alle Zelzatenaren, los van elke kleur. Zo neutraal mogelijk. Maar vandaag val ik heel even uit mijn rol en ben ik een fier sos. Deze hoogmis van het socialisme is voor mij bijzonder speciaal. Ik zal een 1 mei beleven op een andere manier, vanuit mijn kot. Toch bijzonder en uniek in de geschiedenis van onze kanaalgemeente. Het is de eerste keer dat de socialisten allemaal individueel hun 1 mei moeten vieren. Maar we gaan er het beste van maken. Ik start straks met een wandeling naar de Grote Markt. De geest even vrij maken. Ik ga van de gelegenheid gebruik maken om het standbeeld van Jozef Chalmet zijn grote rode sjaal aan te doen. En daarna terug veilig in mijn kot! Ik wil wel al verklappen dat ik om 15 uur een Facebooklive organiseer waarin ik mijn traditionele 1 mei boodschap zal geven. Voor één keer niet van aan het Noorderlicht, maar vanuit mijn kot.”

30.04.2020, 23.45 uur: Meiavond. Een moment waar socialisten in Zelzate normaal samenkomen om te drinken, te lachen en het socialisme te vieren. Traditioneel betekent dat een coverband. Dit jaar is er van samen vieren geen sprake. Iedereen beleeft zijn meiavond vanuit zijn kot. Brent Meuleman neemt dan maar de tijd om even door enkele oude edities van ‘Het Noorderlichtje’, het voormalige weekblad van de Zelzaatse sossen, te bladeren. “Aan het lezen over de 1 mei-viering van 90 jaar geleden in 1930. Socialisme is een strijd om rechtvaardigheid, om menschelijkheid, om vrede en broederlijkheid.”