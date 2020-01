Daar zijn de kranen: Opbraakwerken aan busplein gestart Kristof Vereecke

08 januari 2020

21u43 0 Zelzate Het is zover: twee kranen hebben vandaag de eerste stenen op het busplein opengebroken. Daarmee zijn de grote renovatiewerken eindelijk gestart. Tegen eind dit jaar moet Zelzate een nieuw busplein hebben.

Ook op de Vredekaai, waar een tijdelijke bushalte ingericht is, was er bedrijvigheid. Zo plaatste de aannemer op vraag van de gemeente een extra bushokje en bijkomende verlichting. Dat was nodig omdat het ’s ochtends erg donker is op de Vredekaai en er op dat moment heel veel pendelaars de bus nemen.

Drie fases

Er wordt gewerkt in drie fases op het busplein. Gedurende fase 1 wordt alles tussen de Oost- en Westkade aangepakt, het plein zelf, zeg maar. Die fase zal 200 dagen duren. In fase 2 wordt het dienstgebouw aangelegd op het pleintje tegenover de Colruyt en tijdens fase 3 wordt de volledige Oostkade heraangelegd tussen Marktstraat en R4. Als alles goed gaat, zal Zelzate eind 2020 een vernieuwd busplein hebben.