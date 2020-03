Daar aan dat kleine café aan de overkant van de grens: “Er wordt maar over één ding meer gepraat: corona!” Kristof Vereecke

15 maart 2020

15u17 46 Zelzate “We hoeven al die besmette Belgen niet”, lacht een 70-plusser terwijl hij samen met zijn vrienden een kaartje legt in café ‘t Gemeentehuis in Zuiddorpe. Het café is ook in niet-coronatijden een populaire pleisterplaats voor Belgen en dus zitten die er dit weekend gewoon aan de toog. Van een echte overrompeling is echter geen sprake: “Ik denk dat de meeste mensen wel beseffen hoe ernstig deze situatie is”, zegt cafébaas Florian Boekhworst.

Zondagochtend 10 uur, normaal is café ’t Hoeksken in het tweelandendorpje Overslag te klein. Jagers, fietsers, wandelaars en vaste stamgasten hebben er hun vaste wekelijkse afspraak. In de strijd tegen het coronavirus blijven de deuren echter dicht en dus zoeken de vaste stamgasten hun heil aan de andere kant van de grens in het nabijgelegen Zuiddorpe. “Het is dit weekend inderdaad iets drukken dan normaal”, zegt Florian Boekhworst van café ‘t Gemeentehuis. “Maar een echte overrompeling is het niet. De meeste Belgen die langskomen, zitten hier door de week ook wel eens. Ze kennen de weg. Ik had dan ook wel verwacht dat ze gingen komen en ze zijn uiteraard welkom. Er wordt wel maar over één ding meer gepraat: corona!”

Voorzorgen

En dus neemt Florian zijn voorzorgen. “Een virus stopt niet aan de landsgrenzen. We vragen alle klanten enkele regels te respecteren. Geen handen schudden, voldoende afstand houden aan de toog, handen vaker wassen en ontsmetten ... Wie ziektesymptomen vertoont of heel de tijd zit te hoesten, vragen we om naar huis te gaan. Ik moet ook aan de gezondheid van mezelf en de rest van de klanten denken. Bovendien is mijn vrouw zwanger. Normaal staat ze in de zaak, maar nu even niet. Ik was ook geen enkel glas meer in de spoelbak. Alles gaat direct de vaatwas in. Je kan niet hygiënisch genoeg werken in deze tijden.”

Jupiler

De Belgen aan de toog horen het Florian graag vertellen. “Zolang Florian open is, zullen we ons pintje blijven drinken. Voor het merk moeten we het niet laten. In Zuiddorpe drinken ze gewoon even graag Jupiler als bij ons.” Of dat ook zo onverantwoord is, blijft de vraag. “Ook ik stel me die vraag”, zegt Florian. “Maar ik moet aan mijn inkomen en mijn gezin denken. In deze tijden moeten we elkaar vertrouwen en beschermen. Als de Nederlandse overheid morgen een sluiting oplegt, zullen we ons daar aanhouden. Maar zolang het mag, blijft mijn deur open. Ook voor Belgen.”