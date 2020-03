Coronavirus velt lesgever gevaarlijk transport Wouter Spillebeen

26 maart 2020

15u11 5 Zelzate Luc Coopmans (60), die als lesgever en veiligheidsadviseur voor transport van gevaarlijke stoffen actief was in Zelzate, is afgelopen maandag overleden aan het coronavirus.

De zestigjarige man woonde in Sint-Truiden en werkte als zelfstandige lesgever ADR-transport bij Dangerous Goods & Training Consultancy in Zelzate. Zowel het bedrijf als de transportfederatie TLV, waar Luc Coopmans beroepshalve gekend was, reageren met verslagenheid. Coopmans laat een vrouw, dochters en een kleinzoon achter.