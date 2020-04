Coronacrisis heeft positieve invloed op netheid Grote Markt Kristof Vereecke

15 april 2020

15u40 4 Zelzate Het coronavirus heeft heel af en toe ook positieve gevolgen: zo lag de Grote Markt er in jaren niet zo proper bij.

“Onze Grote Markt ligt er inderdaad zeer netjes bij de laatste weken”, zegt schepen van Milieu Steven De Vuyst (PVDA). “Dat zal ongetwijfeld het gevolg zijn van het feit dat er momenteel veel minder volk op de baan is. Daarnaast is het gewoon een heel groot compliment voor de mensen van onze technische dienst. Zij gaven het openbaar domein de laatste dagen en weken een flinke opknapbeurt. Er is ook een pak nieuwe beplanting bij. Zelzate fleurt letterlijk en figuurlijk op. Laten we dit ook in post-corona tijden zo aanhouden”, besluit De Vuyst.