Corona trekt streep door vakantieproject voor kwetsbare gezinnen: “Dertigtal mensen dit jaar niet op gezinsvakantie’ Kristof Vereecke

10 augustus 2020

12u03 0 Zelzate Corona trekt een streep door het vakantieproject ‘Op congé’ voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen. “Nu de bubbel beperkt wordt tot vijf mensen kan de gezinsvakantie jammer genoeg niet doorgaan”, zegt schepen van welzijn Geert Asman (PVDA). Bij Samenlevingsopbouw hopen ze vurig dat het project volgend jaar wel kan doorgaan. “Iedereen verdient vakantie!”

Een dertigtal Zelzatenaren hadden zich tijdens het voorjaar vol enthousiasme ingeschreven bij ‘op Congé’ van ‘Rap op stap’, het reisbemiddelingsbureau voor mensen met een beperkt inkomen. Van 24 tot en met 28 augustus stond een uitstap naar het landelijke Tielt op het programma, maar dat is buiten corona gerekend. “De nieuwe coronamaatregelen maken het simpelweg onmogelijk”, zegt schepen van welzijn Geert Asman (PVDA). “Doodzonde, maar we kunnen niet anders. Als huisarts weet ik maar al te goed hoe belangrijk het is om de nieuwe richtlijnen strikt toe te passen. Nu er maar vijf mensen in onze bubbel mogen, wordt een vakantieproject met dertig mensen onmogelijk. Met veel pijn in het hart, en in samenspraak met de vrijwilligers van Rap op Stap, moeten we dit project dus noodgedwongen uitstellen tot volgend jaar.”

Bij Rap op Stap, vzw Lichtpunt en Samenlevinsgopbouw wordt teleurgesteld, maar begripvol gereageerd. “Vrije tijd is de tijd waarin je de dagelijkse zorgen en stress even aan de kant kan laten”, vertelt Geertje Franssen, beleidsmedewerker bij Samenlevingsopbouw. “Zeker in coronatijden is dat voor deze gezinnen van groot belang. Een onbezorgde vakantie heeft ook een positief effect op de relatie tussen ouders en kinderen en op de brede ontwikkeling van kinderen.”

Franssen benadrukt wel dat de gezinnen niet aan hun lot worden overgelaten. “We doen er alles aan om deze gezinnen de komende weken te ondersteunen. Veel mensen hebben het in deze coronatijden extra moeilijk, omwille van hun laag inkomen, kleine behuizing of persoonlijke situatie. Ook in Zelzate treft de coronacrisis sommige mensen ongemeen hard en worden mensen die het moeilijk hebben nog meer afgesloten van de buitenwereld. We blijven die mensen helpen.”