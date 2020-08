Corona kan De Katte niet verhinderen om zwarte kat te verbranden: “Hopelijk kunnen we volgend jaar opnieuw kermissen” Kristof Vereecke

03 augustus 2020

11u29 0 Zelzate Gisterenavond verbrandde volkswijk De Katte zijn ‘zwarte kat’. Niet met een grote volkstoeloop en veel tromgeroffel zoals gewoonlijk, maar ingetogen en met een handvol aanwezigen. Het verbranden van de strooien pop is een jaarlijkse traditie die normaal gezien op het einde van Katte Kermis plaatsvindt.

Voor het eerst in meer dan zestig jaar geen Katte Kermis. Het hield vuurmeester Mario Van Hove niet tegen de zwarte kat te verbranden. Het ritueel dat normaal gevolgd wordt door een groot vuurwerk lokt elk jaar honderden kijklustigen naar de volkswijk. Door corona besloot de feestcommissie het verbranden van de zwarte kat dit keer in beperkte kring te organiseren. “Het was een ingeving van het moment”, zegt vuurmeester Mario Van Hove. Naast de vuurmeester waren ook afscheidnemend Katte Kermis-voorzitter Wim Van Aerde, voorzitter van de gemeentelijke feestcommissie Lucien Van de Velde en Katse Feestenorganisator Tom Van Acker en een handvol buurtbewoners aanwezig. Vanop een veilige afstand zagen ze hoe van Hove De Kat overgoot met brandvloeistof en vervolgens in vlammen op liet gaan. “Het verbranden van de zwarte kat is belangrijk voor onze wijk. Het is traditie. Door de kat te verbranden hopen we onze wijk te vrijwaren voor onheil. In tijden van corona vragen we om onze wijk coronavrij te houden. Zodat we volgend jaar hopelijk opnieuw ouderwets kunnen kermissen”, besloot Van Hove.