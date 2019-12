Connexxion schrapt bus tussen Zelzate en Terneuzen (deels wegens slechte toestand Poeldijkstraat) Kristof Vereecke

04 december 2019

17u20 9 Zelzate De Nederlandse busmaatschappij Connexxion schrapt vanaf 15 december de vaste busverbinding tussen Zelzate en Sas van Gent. Dat heeft onder andere te maken met de slechte staat van de Poeldijkstraat.

Vroeger liep de vaste busverbinding tussen Zelzate en Terneuzen over de Westkade in Sas van Gent. Maar omdat die al sinds februari afgesloten is wegens inzakkingsgevaar werkt Connexxion met haltetaxi’s die via de smalle Poeldijkstraat van Sas van Gent naar Zelzate rijden. De lijnchauffeurs rijden tot in Sas met de normale bus en stappen daar over op de haltetaxi. Volgens Connexxion is die procedure te omslachtig. Bovendien liepen de busjes al geregeld schade op in de smalle Poeldijkstraat doordat ze van de rijweg raken. Daarom schrapt Connexxion de verbinding vanaf 15 december. De lijn Zelzate-Terneuzen wordt wel weer in ere hersteld eenmaal de Westkade terug open is, maar dat gaat zeker nog een jaar duren. Zelzatenaren die voortaan met de bus naar Terneuzen willen, zullen dus eerst met de fiets of te voet in Sas van Gent moeten raken. De lijn Zelzate-Terneuzen was nu al sterk afgebouwd. Zo was er enkel in het weekend een directe buslijn zonder tussenstop.