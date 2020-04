Clementine (91) verblijft in WZC Zilverbos: “Ik zou heel graag bezoek krijgen, maar het is beter van niet.” Kristof Vereecke Wim Naert

16 april 2020

Zelzate De 124 bewoners van woon- en zorgcentrum Zilverbos zijn duidelijk: "Liever geen bezoek als dat een risico vormt voor onze gezondheid. Hoe moeilijk dat ook is."

Paniek

Dat bevestigde verpleegkundige Rebecca De Witte vandaag aan VTM Nieuws. “Toen de maatregel bekend gemaakt werd, brak zelfs even paniek uit onder de bewoners. We hebben zo hard ons best gedaan om het virus buiten te houden, we gaan het nu toch niet binnenhalen? Onze bewoners hebben schrik. Ze missen hun familie enorm, maar ze willen in eerste instantie niet ziek worden. Daarnaast willen ze hun familie ook niet ziek maken.”

Geduld

Dat getuigen diezelfde bewoners ook. “Ik zou heel graag hebben dat mijn familie binnenkomt, maar ’t is best van niet. We moeten dat verstaan. Mijn kinderen zeggen ook, ’t is spijtig, maar we moeten gewoon een beetje geduld hebben”, zegt de 91-jarige Clementine Dumez. Ook haar collega-bewoonster Eveline De Looze (98) denkt er zo over. “Het is gevaarlijk. Ik wil dat niet hebben.” “Voor de veiligheid is het beter, we moeten eerlijk zijn”, beaamt Edmond Buysse (88). “Als het begint, is het gevaarlijk voor ons oude mensen.”

In Zilverbos tellen ze tot nu toe nul besmettingen. “Door van in het begin strenge maatregelen toe te passen, iedereen buiten te houden behalve dokters en ons eigen zorgpersoneel, chirurgische mondmaskers te dragen en een strikte handhygiëne”, aldus directeur Danny Sagaert. Een cijfer dat ze graag willen vasthouden.