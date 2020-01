Cindy en Michel starten foodtruck op Groenplein: “Meer leven brengen in onze buurt” Kristof Vereecke

13 januari 2020

07u30 0 Zelzate De handelaars en horecazaken van het Groenplein pleitten bij aanvang van 2020 voor een herwaardering van hun buurt. “Meer leven in de brouwerij”, klonk de oproep. Muziek in de oren van Groenpleinbewoners Cindy Vander Sypt en Michel Wallenburg. De twee starten een foodtruck met ovenverse pizza’s en Italiaanse bollen op het plein.

Feest afgelopen vrijdag op het Groenplein. Zo trakteerden Cindy Vander Sypt en Michel Wallenburg hun buren op overheerlijke pizza’s en Italiaanse bollen. “Een Italiaanse bol is een gezond broodje met salami, chorizo, rauwkost en pepers”, legt Cindy uit. “We maken alles zelf en alles met bioproducten.” De Italiaanse bollen vielen duidelijk in de smaak in de buurt. Zelfs ex-burgemeester Frank Bruggeman kwam langs om te proeven. “Zo’n Italiaanse bol is een echte smaakbom. Ik zou dit elke week wel lusten.”

Vaste dag

Muziek in de oren van Cindy en Michel. Zo hopen ze binnenkort elke week op het Groenplein te staan. Ze dienden een aanvraag in bij de gemeente om een vaste standplaats te krijgen op het plein. “Bedoeling is om hier een vaste dag te krijgen”, zeggen de twee. “Op die manier komt er weer wat meer leven in de buurt. Exact wat deze buurt nodig heeft. Wij kunnen het weten, we leven hier elke dag.” Daarnaast zullen Cindy en Michel ook elke maandag op de wekelijkse maandagmarkt te vinden zijn. “We gaan ook feestjes verzorgen”, klinkt het nog.

Mensen die Mi Ci Take Away willen boeken, kunnen contact opnemen via 0467/04.74.14 of mailen naar michelwallenburg@gmail.com