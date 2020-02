Ciara overleefd, Dennis is er te veel aan: Beschermde schutterstoren loopt opnieuw zware stormschade op Kristof Vereecke

16 februari 2020

11u20 6 Zelzate De bekende schutterstoren op de Grote Markt heeft opnieuw zware stormschade opgelopen. Dit keer kwam een stuk van de voorkant van de bijna 100-jaar oude toren los.

De toren liep bij een zware storm op 17 januari 2018 al eens zware stormschade op. Vorige week was de vrees dan ook erg groot dat de toren opnieuw in de klappen zou delen. Tot ieders grote opluchting passeerde Ciara zonder enige schade toe te brengen aan de toren. Maar dat was buiten Dennis gerekend. Vannacht kwam een groot deel van de voorzijde van de toren los. Het gaat om een gat van een twintig vierkante meter. Een buurtbewoner verwittigde burgemeester Brent Meuleman (sp.a) die op zijn beurt onmiddellijk de hulpdiensten verwittigde. Zowel brandweer als politie kwamen onmiddellijk ter plaatse. Door de zware wind kan het gat evenwel nog niet gedicht worden. “Het is te gevaarlijk om momenteel met een hoogtewerker naar boven te gaan”, klonk de logische verklaring. Burgemeester Meuleman gaf de technische dienst van de gemeente daarom de opdracht een deel van de Grote Markt af te sluiten.

Bouwkundig erfgoed

Café ‘De Nieuwe Gaumont’, dat onder de toren gevestigd is, was deze ochtend wel gewoon open. De klanten vonden makkelijk de weg naar de toog. Het was er gezellig druk. “Wat moet je anders”, zegt uitbaatster Brenda Stevelinck. “Zondag is één van de beste ochtenden. Ik kan moeilijk sluiten.” De meeste klanten waren het erover eens dat de toren best een definitieve restauratie krijgt. “Nu zijn het telkens lapwerken. Dat helpt van geen kanten”, weet Willy Vande Sype. “Je ziet wel.” Het is nu aan de eigenaar om de houten buitenbekleding van de toren opnieuw te herstellen. De toren staat al jaren op de lijst bouwkundig erfgoed domineert al sinds 1927 de Zelzaatse skyline en maakte vroeger deel uit van cinemacomplex Gaumont.