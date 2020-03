Chiromeisjes creatief in tijden van corona: “Online Chiro via Facebook en WhatsApp” Kristof Vereecke

15 maart 2020

14u16 12 Zelzate De Chirozondag is heilig en dus laat de leidingsploeg van Chiro Samjolé zijn vele leden niet in de steek. Omdat ze niet fysiek kunnen samenspelen, organiseren ze een hele zondag spelletjes via hun gemeenschappelijke Facebook en WhatsAppgroepen.

“Zondagmiddag 14 uur, dan zitten wij niet lui in onze zetel!”, klinkt de oproep van de Zelzaatse Chiromeisjes naar hun leden. “Kijk snel naar jullie afdelingsgroep op Facebook of WhatsApp en ontdek welk spelletje jullie deze middag gaan spelen! Have fun!”

Het is duidelijk dat niet iedereen bij de pakken blijft zitten in tijden van lockdown. “We vinden het als Chiro super belangrijk de maatregelen op te volgen en burgerzin te tonen, maar dat betekent niet dat we ons niet samen kunnen amuseren. Leve de sociale media!”

De actie kan alvast op heel wat bijval rekenen bij de leden en hun ouders. “Fijn om te zien dat onze Zelzaatse jeugd solidaire en creatief kan zijn", was maar één van de vele reacties naar aanleiding van het namiddagje online Chiro.