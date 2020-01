Chelsy’s Miss België-sprookje eindigt in top 15: “Een geweldig avontuur!” Kristof Vereecke

11 januari 2020

23u02 0 Zelzate Chelsy De Witte (20) is geen Miss België 2020. Het sprookje van Miss Oost-Vlaanderen eindigde in de top 15. De Zelzaatse schone is niet teleurgesteld: “Het was een fantastische ervaring!”

Chelsy De Witte beleefde een schitterende finale. Als één van de weinige kandidaat-missen bleef ze een hele avond foutloos. De latere winnares Celine Van Ouytsel uit Herentals struikelde zelfs bij het eerste defilé en verloor daarbij een bh. Waarom ze die uit haar mouw schudde, en waar die in godsnaam vandaan kwam, blijft een raadsel. Het leverde haar uiteindelijk wel het kroontje op.

Fantastische trip

Zelzate sms’te ondertussen massaal voor zijn Chelsy. Het mocht uiteindelijk niet baten. Toch kan de twintigjarige kapster terugblikken op een fantastisch parcours. “De afgelopen maanden zijn één fantastische trip geweest. Ik denk dat het zwaar ga missen. Ik heb zoveel mooie momenten beleefd, om maar te zwijgen van de vele mensen die ik heb leren kennen. Nu is het tijd om wat gas terug te nemen en te genieten met de familie. Graag wil ik iedereen heel erg bedanken die me gesteund heeft in mijn campagne. Het doet me plezier om te zien hoeveel sms’jes voor mij werden verstuurd en hoeveel steun ik kreeg van de mensen die bij alle shows aanwezig waren. Ik ben absoluut niet teleurgesteld. Er waren meer dan 2000 inschrijvingen en ik heb het toch maar tot de laatste 15 geschopt. De titel van Miss Oost-Vlaanderen 2020 kunnen ze mij niet meer afpakken.Door deze verkiezing heb ik ook meer vertrouwen in mezelf gekregen en ben ik een completer persoon geworden.”