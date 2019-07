Chelsy doet gooi naar kroontje Miss Oost-Vlaanderen “Wil goede ambassadrice zijn voor Zelzate en Oost-Vlaanderen” Kristof Vereecke

12 juli 2019

15u19 0 Zelzate Twintig lentes jong, op en top Zelzaatse en vol ambitie om het te maken als Miss Oost-Vlaanderen. Aangename kennismaking Chelsy De Witte.

Chelsy De Witte lijkt in de wieg gelegd voor het missbestaan. Blond, guitige glimlach, sociaal en duidelijk niet op haar mondje gevallen. “Toch was ik me daar zelf niet meteen van bewust”, vertelt de twintigjarige kapster. “Het was eerder mijn omgeving die vond dat ik me moest inschrijven. Op Instagram kreeg ik plots een berichtje dat ik misschien wel een goede Miss Oost-Vlaanderen zou zijn. Uiteindelijk heeft mijn broer me het finale duwtje gegeven.”

Gezonde ambitie

Ondertussen zet Chelsy haar eerste stappen in het wereldje en dat bevalt. “Zo’n eerste defilé in badpak is wennen, maar wel plezant. Bovendien vallen mijn medekandidates zeer goed mee. Ik weet dat het cliché klinkt, maar ik doe echt mee voor de ervaring. Bovendien is het een enorme kans om mijn Frans bij te schaven. Of ik droom om ook deel te nemen aan Miss België? Tuurlijk! Hoe verder ik kan geraken in dit avontuur, hoe liever. Er is toch niks mis met een beetje gezonde ambitie?”

Ambassadrice

Chelsy wil zichzelf, haar omgeving en Zelzate fier maken. Ze rekent daarbij ook op de steun van haar stadsgenoten. “Ik ben een echte Zelzaatse en ben daar fier op. Stiekem hoop ik ook alle Zelzatenaren fier te maken op mij. Ik wil een ambassadrice zijn voor mijn gemeente en bij uitbreiding mijn provincie.” Aan Chelsy’s vrienden en familie zal het zeker niet liggen. “Ik heb veel mensen die mij steunen. Dat doet deugd. Mijn opa is samen met mijn broer en mama mijn grootste fan. Gans de provincie is hij al afgereden om mijn campagne te steunen.” Maar ook Chelsy zelf smijt zich volledig tijdens haar campagne. “Mijn gemeente leeft, ik wil mij dan ook laten zien op al die evenementen. Dat is meteen één van de redenen waarom ik deelneem. Mensen leren kennen.”

Bij deze: aangename kennismaking Chelsy!

Je kan Chelsy nu al steunen kan door MOV19 te sms’en naar 6665 (1 euro per sms).