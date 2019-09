Chelsy De Witte kroont zich tot Miss Oost-Vlaanderen “Zelzate en Oost-Vlaanderen fier maken” Kristof Vereecke

16 september 2019

08u09 0 Zelzate Chelsy De Witte (20) is Miss Oost-Vlaanderen. Het is de eerste keer dat een meisje uit Zelzate het kroontje van Miss Oost-Vlaanderen mag aantrekken. Next stop: Miss België.

Twintig lentes jong, op en top Zelzaatse en vol ambitie om het te maken als Miss Oost-Vlaanderen. Zo leerde de wereld Chelsy De Witte enkele maanden geleden kennen. Gisteren kroonde ze zich tot Miss Oost-Vlaanderen.

Chelsy De Witte lijkt in de wieg gelegd voor het missbestaan. Blond, guitige glimlach, sociaal en duidelijk niet op haar mondje gevallen. “Toch was ik me daar zelf niet meteen van bewust”, vertelt de twintigjarige kapster. “Het was eerder mijn omgeving die vond dat ik me moest inschrijven. Op Instagram kreeg ik plots een berichtje dat ik misschien wel een goede Miss Oost-Vlaanderen zou zijn. Uiteindelijk heeft mijn broer me het finale duwtje gegeven.” Gisteren was het eindelijk zover. Chelsy deed het fantastisch tijdens de finale en won uiteindelijk ook de titel van Miss Oost-Vlaanderen.

Chelsy wil zichzelf, haar omgeving en Zelzate fier maken. “Ik ben een echte Zelzaatse en ben daar fier op. Ik wil een ambassadrice zijn voor mijn gemeente en bij uitbreiding mijn provincie.”

Later meer.