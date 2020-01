CD&V Zelzate schenkt opbrengst alternatieve kerstmarkt aan vzw De Bolster Kristof Vereecke

25 januari 2020

15u55 0 Zelzate CD&V Zelzate en Beweging.net schonken op 23 januari een cheque van 500 euro aan vzw De Bolster in Zwalm.

Vzw De Bolster is een voorziening die volwassenen met een verstandelijke beperking of met een niet-aangeboren hersenletsel ondersteunt in hun levensverhaal. Een vzw die al meerder keren op de steun van CD&V Zelzate kon rekenen. Dit keer werd de opbrengt van de alternatieve kerstmarkt in parochiecentrum De Kring en die van de kerstmarkt in De Kastanje geschonken. Goed voor een mooi rond bedrag van 500 euro. “Centjes die zeer goed besteed zullen worden”, klinkt het bij vzw De Bolster.