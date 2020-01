Carmien Michels vanavond te gast in de bib Kristof Vereecke

29 januari 2020

10u49 0 Zelzate Vanavond komt dichteres, schrijfster en performer Carmien Michels naar de bib. Grace Valley zorgt voor muzikale intermezzo’s.

De 29-jarige Michels danst tussen pen en podium, tussen urban en klassiek. Ze exploreert taal en verhaal in alle mogelijke vormen, zowel verbaal als non-verbaal, als artiest, docent of onderzoeker. Alles wat ze doet, doet ze met passie en engagement. Verschillende van haar teksten zijn sociaal geëngageerd. In januari 2016 won ze het Nederlands kampioenschap Poetry Slam. Op het wereldkampioenschap Poetry Slam in Parijs haalde ze in mei 2016 de derde plaats. Sinds november 2016 is ze Europees kampioen Poetry Slam.

Vanavond is ze om 20.00 uur te gast in de bibliotheek, Burgemeester Jozef Chalmetlaan 50. Grace Valley zorgt voor de muzikale afwisseling. De inkom is gratis, reserveren via bibliotheek@zelzate.be.