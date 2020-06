Campus GO! schenkt diepvriesproducten aan vzw Lichtpunt Kristof Vereecke

26 juni 2020

11u41 0 Zelzate Lucien Van de Velde, voorzitter van vzw Lichtpunt, mocht deze week diepvriesproducten ophalen in de keuken van Campus GO! Zelzate.

De directies van basisschool De Reigers, de Middenschool en het Koninklijk Atheneum beslisten om op het einde van het schooljaar hun voorraad groenten, soepen en vlees uit de diepvries te schenken aan vzw Lichtpunt. “Onze scholen staan met beide voeten in de maatschappij,” klinkt het bij het directieteam. “Op onze scholen zijn respect en solidariteit vanzelfsprekend .” Bij de vzw Lichtpunt zijn ze erg dankbaar met de gift. “Alle middelen zijn meer dan nodig. Het is echt knokken om alles rond te krijgen,” zegt Lucien Vande Velde namens Lichtpunt. “Gelukkig is er veel solidariteit in Zelzate.”

Vzw Lichtpunt krijgt om de week 300 personen over de vloer bij de voedselbedeling. “Daarnaast leveren we ook noodpakketten in opdracht van Kind & Gezin, het OCMW en verschillende thuisverplegingsdiensten.” Van de voedselbank ontvangt vzw Lichtpunt meestal droge voeding, ingeblikt of geconserveerde producten. De aanvoer van verse en diepvriesproducten via schenking is veel beperkter. Vandaar dat de schenking van Campus GO! Zelzate meer dan welkom is.