Campagne voor bankautomaat op Zelzate-West: “Eén aan elke kant van het kanaal is zeker geen luxe” Kristof Vereecke

03 september 2020

12u23 0 Zelzate PVDA lanceert donderdag een nieuwe campagne om zo snel mogelijk opnieuw een bankautomaat te openen op Zelzate-West. De inwoners moeten het er al enkele jaren zonder stellen.

“De dichtstbijzijnde bankautomaat bevindt zich op Zelzate-Oost, met de fiets al snel een tiental minuten rijden. Om van de beklimming over Zelzatebrug maar te zwijgen. En dan mag die nog niet open staan”, zegt Zelzaats schepen Steven De Vuyst (PVDA).

Dienstverlening

Het is duidelijk geen ideale situatie. “Het is gewoon een probleem. Op Zelzate-West leven heel wat ouderen voor wie Zelzate-Oost niet gemakkelijk bereikbaar is. Handelaars in Zelzate-West verliezen hierdoor ook inkomsten, aangezien veel inwoners hun aankopen dan maar in Zelzate-Oost doen. Handelszaken stappen soms over op bancontact, maar dan gaat een klein deel van elke transactie naar de bank, naast de huur van zo’n apparaat. Digitaal betaalverkeer moet zeker kunnen en mag best uitgebreid worden, maar we vinden toch dat de banken een minimum aan dienstverlening verschuldigd zijn. Een goed bereikbaar bankautomaat hoort daar zeker bij. Eén bankautomaat aan elke kant van het kanaal is zeker geen luxe.”

Acties

Om dat te bereiken roept PVDA via een affichecampagne de steun in van de Zelzatenaren. “Enkel door samen in beweging te komen, veranderen de zaken”, weet De Vuyst. “Zelf heb ik in het federaal parlement minister van Financiën Alexander De Croo al geïnterpelleerd. Een affichecampagne kan die vraag enkel meer kracht bijzetten.” Volgens De Vuyst zal het bovendien niet blijven bij een affichecampagne. “In het najaar plannen we zeker nog enkele acties.”