Cafés klaar voor maandag, maar roep naar extra terrassen is groot: “Sommige cafés zijn te klein om rendabel te zijn met deze maatregelen” Kristof Vereecke

03 juni 2020

18u22 0 Zelzate Op maandag 8 juni mogen de café’s opnieuw open. In Zelzate is het uitgerekend marktdag. Vrijdag zitten alle horeca uitbaters samen met het gemeentebestuur om te kijken of extra flankerende maatregelen nodig zijn, maar het overgrote deel lijkt er klaar voor. Al lanceren ze wel een oproep voor extra terrasruimte. “De enige manier om rendabel te zijn met al die extra maatregelen”, klinkt het bijna in koor.

Bij café De Fabels op de Grote Markt zijn ze al weken klaar. “Als je nu niet klaar bent, ga je nooit klaar zijn”, zegt uitbaatster Mira Frans. “Vanaf dag één dat we moesten sluiten, zijn we hier beginnen werken aan de heropening. Die 4.000 euro aan steunmaatregelen dienen niet om op je gat te blijven zitten. Maandag gaan we dan ook met veel plezier terug open, uiteraard met de nodige ingrepen. Zo hebben we al onze tafels herschikt zodat de klanten voldoende afstand kunnen houden. Het is ook onmogelijk om aan de toog te bestellen, contactloze handontsmettingszuilen moeten ervoor zorgen dat iedereen zijn handen voldoende kan ontsmetten.”

Bestellen via QR-code

Ook bij café Napoleon en Bar Georgie aan de Oostkade zijn ze volop bezig met de voorbereidingen. “Wij gaan pas woensdag open”, zegt Kenzo De Kerpel van Bar Georgie. “Momenteel zijn we alles in gereed aan het brengen. We gaan klanten vragen zoveel mogelijk te reserveren. Daarnaast denken we erover na om het bij Bar Georgie mogelijk te maken om via een QR-code te bestellen. Tooghangen zal er sowieso niet bij zijn.”

Plexiglas

Zelfde verhaal bij Café Bristol, al jaren dé vaste waarde op de Grote Markt. “Mijn café is 200 vierkante meter groot. Dat betekent dat ik het geluk heb wel wat zaken te kunnen herschikken”, zegt uitbater Bjorn Geirnaert. “Er komt ook plexiglas tussen alle tafels en we denken na over een reservatiesysteem. Voor maandag moet je evenwel nog niet reserveren.”

Buurman Andy Plasschaert van café Maritime heeft gemengde gevoelens. “Ik heb een echt toogcafé. Gaan mijn vaste klanten wel komen als ze niet aan de toog kunnen zitten? Veel van mijn klanten biljarten ook graag. Als dat niet mag, vrees ik er een beetje voor, maar we gaan sowieso open. We kunnen niet anders.”

Extra terrassen

Vrijdag zitten alle horeca uitbaters samen met het gemeentebestuur om extra flankerende maatregelen te bespreken. De inzet van het overleg lijkt nu al extra terrasruimte te zullen worden. “Ik heb het geluk dat mijn café groot genoeg is, maar andere collega’s hebben dat geluk niet”, zegt Bjorn Geirnaert van café Bristol. “Voor kleine café’s is het zonder extra terrassen niet haalbaar rendabel te zijn. Al die extra maatregelen kosten ook geld. Als horeca zullen we allemaal solidair moeten zijn. Als dat het geval is, ben ik er van overtuigd dat we vrijdag met de mensen van het gemeentebestuur tot een goede oplossing kunnen komen. Tot dan bidden we voor extra terrasruimte.”

Solidariteit

Solidariteit lijkt er alvast te zijn. “Ik beschik over genoeg tafels en stoelen om uit te lenen aan collega’s die daarom zouden vragen”, zegt Andy Plasschaert. Bij café De Fabels mogen ze dan weer een stukje terras van het afhaalrestaurant naast de deur inpalmen. Conclusie: Zelzate lijkt klaar voor de heropening van de café’s maandag. Al lijkt het voor iedereen nog wat zoeken te worden.