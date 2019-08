Cafébazen trekken alle registers open voor augustuskermis Tientallen artiesten en groepen vinden podium tijdens kermistiendaagse Kristof Vereecke

07 augustus 2019

16u34 0 Zelzate Vrijdag start de augustus kermis in het centrum van Zelzate. Tien dagen lang is er van alles te beleven op en rond de Grote Markt. Van de betere blues en rock, over Les Folles de Gand, Sam Gooris en De Romeo’s. Allemaal vinden ze een podium op de augustuskermis.

Katte Kermis is achter de rug en dat betekent dat het feest zich verplaatst naar de Grote Markt in Zelzate. Daar doen de cafébazen er alles aan om de kermis te laten bruisen als nooit tevoren. Bij café The Century pakken ze de twintigste keer uit met ‘Marktfeesten’. “Het zwaartepunt ligt op zaterdag met vanaf 17 uur onze onvervalste blueshappening”, zegt Freddy Plasschaert. “Op zaterdag is er een mosselfestijn en een shownamiddag met onder andere Chris Hageland en Danny Brendo. De maandag is traditioneel voorzien voor Rony Verbiest.”

Vlaamse toppers bij Ambiance

Maar niet alleen The Century pakt uit. Bij café Ambiance halen ze zaterdagavond niemand minder dan Sam Gooris, De Romeo’s en Steve Tielens naar Zelzate. Zondagmiddag komen Kurt Crabbé, Nic Caan en Frank Galan langs.”

Feestweek bij Bristol en Maritime

Bij Bristol en Maritime slaan ze de handen in elkaar voor een feestweek. Vrijdag 9 augustus starten ze er de feestelijkheden met de Zelzaatse trots G-Minor. Zaterdag komt Dany Fabry langs op zondag parkeert Family Radio er zijn bus. “Maar daarmee is het feest zeker niet gedaan”, zegt Björn Geirnaert van Bristol. “Op woensdag komen Les Folles des Gands en donderdagavond komen Filip D’Haeze en Johan Verminnen met liveband langs.”

“De augustuskermis brengt weer opnieuw een pak gezelligheid met zich mee”, zegt een tevreden feestcommissievoorzitter Lucien Van De Velde. “Na een geslaagde Katte Kermis bewijst Zelzate eens te meer dat het bruist als nooit tevoren.”