Café Groenplein krijgt zomerloungebar: “We droomden er al lang van, corona heeft onze plannen in een stroomversnelling gebracht” Kristof Vereecke

05 juni 2020

Zelzate Café Groenplein krijgt een eigen zomerloungebar. Met de bar willen uitbaters Jürgen Claeys en Annick Buyle een antwoord bieden op de vele extra maatregelen die de coronacrisis met zich meebrengt.

“Het idee komt van Annick”, zegt Jurgen Claeys. “Zij droomt er al lang van om het tuintje achter ons café om te toveren tot een zomerloungebar. Omdat we op zoek waren naar extra ruimte om onze klanten in coronatijden op een veilige manier te ontvangen, kwamen de plannen in een stroomversnelling.”

Kleinschalige optredens

Jurgen en Annick zijn ambitieus. “Het moet supergezellig worden. Met zitzakken, een overdekte barbecue, het tuinhuis wordt een cocktailbar en er komt een podium voor kleinschalige optredens.” Jurgen en Annick hopen een 50-tal mensen tegelijkertijd te laten genieten van hun zomerloungebar. “We werken met de traditionele bubbels van vier en er komt ook een bubbel van tien. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat al onze gasten deze zomer voldoende afstand kunnen houden en toch genieten van een kleinschalig optreden.”

Jurgen en Annick hopen het terras snel klaar te hebben. Tot die tijd kunnen de klanten ook genieten van het café. “We hebben alles volledig heringericht met stickers, hoge tafels,…alles voor de veiligheid. Tijdens de coronacrisis hebben we ook nieuwe openingsuren. We zijn elke dag open van 14 tot 1 uur. Op woensdag zijn we gesloten. We kijken er echt zwaar naar uit onze klanten opnieuw te mogen ontvangen. We hebben ze hard gemist.”