Café Fermé wil Zelzaatse jeugd digitaal verenigen in barre coronatijden Kristof Vereecke

19 maart 2020

17u00 3 Zelzate Café Fermé, dat is de naam van het nieuwe online café dat samenlevingsopbouw, de jeugddienst en het jeugdopbouwwerk lanceren om de Zelzaatse jeugd in tijden van corona toch nog een fijne tijd te bezorgen. Vanavond staat er om 20 uur een optreden van de rapper ‘Sanel’ op de agenda.

“Met Café Fermé willen we de jeugd een hart onder de riem steken”, zegt jeugdopbouwwerkster Jana De Paepe. “Via deze Facebookgroep willen we inzetten op babbelmomenten, tips & tricks om de verveling tegen te gaan, fitfilmpjes waarbij Zelzaatse jongeren zelf korte filmpjes maken met leuke sportoefeningen, livemuziek door Zelzatenaren, knutseltutorials en nog zoveel meer. We willen de jongeren stimuleren om thuis te blijven en op deze manier sfeer binnen te brengen.”

Corona-time

Daarnaast is er ook elke dag ‘Corona-time’. “Da’s onze vaste moment om de jongeren op de hoogte te brengen van de meeste recente ontwikkelingen en maatregelen. Onze focus ligt op de interesses van de jongeren zelf en hun participatie in deze groep. We roepen dan ook graag op aan creatievelingen om zich bij ons te melden, die graag muziek willen delen en zelf ideeën hebben voor ons online Café Fermé. We hopen echt een samenhorigheidgevoel te creëren. De Zelzaatse jeugd staat er niet alleen voor, samen komen we door deze lastige periode.”

Vanavond komt rapper Sanel op 20 uur zijn ding doen in het café. Het café telt momenteel 145 vaste stamgasten.