Café Bristol vraagt klanten mondmasker te dragen bij verplaatsing van terras naar toilet: “Omdat iedereen recht heeft op een veilig gevoel” Kristof Vereecke

22 juli 2020

17u23 0 Zelzate Bij café Bristol moeten alle klanten voortaan een mondmasker dragen als ze zich in het café verplaatsen. Enkel als ze neerzitten om te consumeren mag het mondmasker af.

“Omdat gezondheid altijd primeert van zowel mijn personeel, mijn klanten als mezelf”, verdedigt cafébaas Björn Geirnaert de maatregel. Niet dat er veel te verdedigen valt. De maatregel komt er vooral op vraag van de klanten zelf. “Heel wat van mijn oudere klanten maken zich toch zorgen. Daarom heb ik in overleg met mijn personeel beslist om vanaf vrijdag iedereen te vragen om bij een verplaatsing van het terras naar het toilet en omgekeerd een mondmasker te dragen. Gewoon uit respect voor ieders gezondheid. Omdat we zorg kunnen dragen voor elkaar en omdat iedereen recht heeft op een veilig gevoel.”

In heel wat Europese landen zoals Italië is deze regel al heel erg gebruikelijk op café en restaurant. Daar gaan ze zelfs een stap verder en wordt ook de temperatuur van elke klant gemeten. Zo ver gaan ze bij Bristol voorlopig niet. Zelzaats burgemeester Brent Meuleman (sp.a) sprak wel al zijn appreciatie uit voor de maatregel van cafebaas Björn Geirnaert. Het valt af te wachten of ook andere cafébazen het (goede) voorbeeld volgen.