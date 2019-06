BV’s ontdekken ‘Zelzate Geweldig’ VRT-correspondent Björn Soenens roept vanuit New York op om deel te nemen aan Zelzaats WK sjakossenwerpen Kristof Vereecke

04 juni 2019

22u19 5 Zelzate De actiegroep ‘Zelzate Geweldig’ pakt vandaag op zijn Facebookpagina uit met een opvallend filmpje waarin VRT-correspondent Björn Soenens vanuit New York met de ondertussen wereldbefaamde Zelzate Geweldig-sticker poseert.

De stickers met daarop het hoofd van de enige echte Eddy Wally duiken overal ter wereld op. De Mont Ventoux, Shanghai, het Beatles-museum in Liverpool,…. Facebook staat vol van foto’s van Zelzatenaren die de sticker meenemen op reis. Ook heel wat BV’s poseerden al gretig met de sticker: van Willy Naessens, over Markske van de Kampioenen tot de Brusselse rapper Zwangere Guy. Nu pakt ook VRT-correspondent Björn Soenens uit met de sticker. Via een leuk filmpje op Facebook roept hij iedereen op om deel te nemen aan het WK sjakossenwerpen dat komende maandag in het Zelzaatse gemeentepark wordt georganiseerd. “Laat zien hoe waaw je bent”, voegt hij er aan toe. Soenens vertelt ook hoe Eddy Wally hem ooit een sjakosj trachtte te verkopen. Allemaal koren op de molen die Zelzate met hun geweldige acties op de kaart proberen te zetten.