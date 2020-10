Buurtcomité ‘R4-Oost’ maakt resultaten enquête bekend Kristof Vereecke

13 oktober 2020

07u36 0 Zelzate Het buurtcomité ‘R4-Oost’ maakt op 20 en 22 oktober de resultaten bekend van de grote bevraging die het organiseerde in de Wittouckwijk en de Wachtebekestraat omtrent de plannen van het Agentschap Wegen en Verkeer met de R4-Oost.

“Aanleiding van onze bevraging zijn bezorgdheden en vragen bij de op til zijnde werken aan de R4, meer bepaald knooppunt 11 ter hoogte van Zelzate-Oost”, zegt Bart De Zutter van het comité. “De werken kaderen in een groter project ‘R4WO’ waarbij de R4 omgevormd wordt tot primaire weg. Liefst 165 mensen reageerden op de één of andere manier op deze bevraging. Toch wel een teken dat deze werken velen niet onberoerd laten in de wijk. Er zijn een aantal items die heel sterk naar voor kwamen en daar willen we met het buurtcomité verder op inzetten en desnoods actie ondernemen. We hebben de resultaten van deze bevraging grondig geanalyseerd en wensen deze kenbaar te maken tijdens infosessies voor de buurtbewoners.”

Inschrijven

De eerste infosessie gaat door op dinsdag 20 oktober om 20 uur in café The Club in de Cesenaticolaan. Op donderdag 22 oktober staan er twee sessies gepland, eentje om 15 uur en eentje om 19 uur. Vanwege de coronamaatregelen kunnen maar 15 personen tegelijkertijd komen luisteren. Inschrijven is verplicht via zelzateoost@gmail.com.