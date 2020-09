Buurtbewoners brengen uitgeputte ooievaar naar opvangcentrum voor vogels in Merelbeke Kristof Vereecke

04 september 2020

09u23 0 Zelzate Enkele alerte buurtbewoners uit de Karnemelkpolder hebben gisterenavond een uitgeputte ooievaar gered.

Het dier werd gespot op het kruispunt van de Karnemelkstraat en de Sint-Stevenstraat. “Het zag er erg moe uit”, vertellen de buurtbewoners. Ze slaagden er ook in het dier te vangen. Daarop haalden ze er de mensen van vzw Give it Back, de Zelzaatse vzw die zich het lot aantrekt van de fauna en flora in de kanaalgemeente, bij. Die belden op hun beurt het Wildlife Taxi team van Veerle Philips. Het uitgeputte dier werd onmiddellijk overgebracht naar het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Merelbeke. Daar kan het aansterken. Volgens Veerle Philips gaat het om een jong dier dat geringd werd in Arnhem.