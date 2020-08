Buurt rond Grote Markt klaagt over nachtlawaai, burgemeester vraagt politie extra te patrouilleren Kristof Vereecke

11 augustus 2020

18u47 0 Zelzate De buurt rond de Grote Markt klaagt over nachtlawaai na sluitingstijd. Jongeren zouden er tot diep in de nacht samen troepen en lawaai maken. Burgemeester Brent Meuleman (sp.a) bracht de politie al op de hoogte en vraagt extra patrouilles.

“Wanneer gaat er eindelijk eens iets gedaan worden aan de samenscholingen op de Grote Markt ’s nachts?”, vraagt een cafébaas zich luidop af op sociale media. “Wij zelfstandigen en gewone burgers moeten zich aan de regels houden en worden gecontroleerd door de politie, maar anderen mogen tot diep in de nacht samen komen en lawaai zitten maken.”

Burgemeester Brent Meuleman (sp.a) is op de hoogte van het probleem. “Het klopt dat er de laatste tijd ‘s nachts meer animo is op de Grote Markt. Eén en ander heeft te maken met het feit dat de café’s vroeger sluiten door de coronamaatregelen en het feit dat het zomer is. Ik heb de politie al op de hoogte gebracht en gevraagd om meer en zichtbaarder aanwezig te zijn. Dat is uiteraard makkelijker gezegd dan gedaan. Ze hebben een gebied te coveren met meer dan 50.000 mensen en daar komen nog eens coronamaatregelen bovenop. Niet evident. Ik betreur daarom nog altijd dat het vorige bestuur beslist heeft de interventieploegen weg te trekken uit onze gemeente en naar Lochristi te verhuizen. Maar zoals ik al zei: de politie doet wat ze kan en we bekijken hoe we dit probleem kunnen tackelen.”